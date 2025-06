Volo Tirana-Pisa atterra con oltre 13 ore di ritardo

Ci sono volute quasi 14 ore per arrivare a Pisa partendo da Tirana. È quanto accaduto ieri, mercoledì 25 giugno, ai passeggeri del volo Ryanair Fr8391 la cui partenza era prevista per le 18.25 mentre è avvenuta questa mattina, alle 8.21 del 26 giugno. A causare il ritardo, secondo quanto emerso, dei problemi tecnici insorti prima del volo: i viaggiatori avrebbero così trascorso la notte in attesa della comunicazione della partenza posticipata, avvenuta la mattina del giorno successivo.

Da quanto appreso, ci sarebbe chi è rimasto in aeroporto ma sarebbe stata offerta ai passeggeri la possibilità di un breve pernottamento in albergo. Rispetto all'arrivo programmato nella serata di mercoledì, l'atterraggio a Pisa è avvenuto dunque stamani, intorno alle 9.50 del mattino.

