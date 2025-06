Asteroid Day a Pisa: apertura serale e seminario su Ryugu al Dipartimento di Scienze della Terra

Lunedì 30 giugno, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, in collaborazione col Museo di Storia Naturale dell’Ateneo, celebra la Giornata degli Asteroidi con un’apertura serale del Dipartimento, dalle ore 20.00 alle 22.30, e un seminario del professor Luigi Folco, dal titolo “Ryugu: meraviglie di un Asteroide in Laboratorio”, che avrà luogo a partire dalle ore 21 (in via Santa Maria 53).

La Giornata degli Asteroidi, istituita dalle Nazioni Unite nel 2016 per ricordare l’evento di Tunguska avvenuto il 30 giugno 1908 in Siberia, lungo le rive del fiume Podkamennaja Tunguska, ha lo scopo di avvicinare la popolazione all’affascinante mondo degli asteroidi ma, soprattutto, di aumentare la consapevolezza sugli effetti che l'impatto degli asteroidi ha sulla Terra e sull’evoluzione della vita sulla Terra. È pertanto una preziosa occasione di divulgazione della ricerca in ambito planetario.

Nel suo seminario, Luigi Folco, professore ordinario di petrografia e petrologia presso l’Ateneo pisano, illustrerà le ricerche che sta conducendo sull’asteroide 162173 Ryugu, esplorato e campionato da una missione dell’Agenzia Spaziale Giapponese JAXA. La missione ha riportato a terra alcuni piccoli ma preziosi campioni di questo asteroide, ricco di materiali primordiali che possono darci molti indizi sull’origine ed evoluzione del Sistema Solare, ivi compresa l’evoluzione anche biologica sul nostro pianeta.

Prima e dopo il seminario sarà possibile visitare, guidati dal professor Massimo D’Orazio e dal ricercatore Maurizio Gemelli, una esposizione di campioni di materiali extraterrestri e di prodotti da impatto delle collezioni del Dipartimento di Scienze della Terra e del Museo di Storia Naturale dell’Università.

L’evento è ad ingresso libero ma è gradita la prenotazione scrivendo una mail a seminari@dst.unipi.it.

Fonte: Ufficio Stampa

