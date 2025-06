Cade dal tetto di una ex falegnameria a Castelfiorentino, 65enne in ospedale con Pegaso

Un uomo di 65 anni è caduto questa mattina dal tetto durante il sopralluogo in un grande edificio industriale di una falegnameria in disuso da tempo in Via Vittorio Niccoli a Castelfiorentino. L'incidente, per cause da accertare, è accaduto intorno alle ore 8.20. L'uomo, da quanto appreso, ha riportato ferite gravi.

I Vigili del fuoco insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri e al personale sanitario hanno iniziato le ricerche all’interno della fabbrica, individuando l’uomo che era caduto dalla copertura dell’edificio per il cedimento di un pannello.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso con l’elicottero Regionale Pegaso 1. Sul posto anche il personale della Medicina del Lavoro dell'ASL. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

