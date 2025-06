Campionati italiani giovanili di Pattinaggio, un grande successo a San Miniato

"E' stata la nostra prima esperienza di questa portata, ha comportato tanto impegno e fatica da parte di tutti i nostri volontari, che si sono dati un gran da fare in questo periodo. Il bilancio finale è stato più che positivo. Sono veramente contento di quanto abbiamo realizzato". Un lavoro lungo, portato avanti da mesi dal Pattinaggio San Miniato, supportato da tanti genitori ed ex atleti della societá. "Molti si sono congratulati con noi - aggiunge Cappellini - sia sui canali social che di persona, questo è sicuramente motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutti noi, ci ripaga delle fatiche sostenute. Approfitto dell'occasione per ringraziare anche gli sponsor e tutte le aziende del territorio, il cui supporto è stato prezioso".