Daniele Bagnoli confermato alla guida del minibasket Abc

La strada è tracciata. Sarà ancora Daniele Bagnoli il responsabile tecnico del settore minibasket dell’Abc Castelfiorentino, ruolo che si appresta a ricoprire per il secondo anno consecutivo. Unità d’intenti, collaborazione e spirito di appartenenza sono stati gli elementi alla base di una stagione di crescita dell’intero settore, che ha visto consolidarsi tutti i gruppi e, con essi, anche la squadra tecnica.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto quest’anno – racconta Daniele Bagnoli -, così come dello sforzo della società che ha investito nel minibasket, perché questo ci ha permesso di strutturare bene il nostro percorso. Tutti i gruppi sono aumentati e migliorati e, soprattutto, hanno giocato tanto, che era uno degli obiettivi che mi ero prefissato. In particolare, i gruppi più grandi sono riusciti a portare in fondo i rispettivi campionati partecipando anche a numerosi tornei, sia in casa che fuori, e questo ci ha permesso di crescere. Alla base dei risultati raggiunti in questa stagione c’è un gruppo di istruttori che si è consolidato e ha lavorato molto bene, un gruppo che vogliamo ulteriormente ampliare inserendo alcuni giovani assistenti del nostro settore giovanile. Una squadra tecnica che ha legato molto, elemento fondamentale per la buona riuscita di un progetto: un gruppo di lavoro coeso e collaborativo significa bambini e famiglie contenti, e questo rappresenta la base su cui costruire”.

Intanto, lo scorso 16 giugno è iniziato il Summer Camp Abc, che proseguirà fino ai primi di agosto, e la risposta in termini di adesioni è andata oltre le aspettative:

“Dopo il lavoro di questa stagione, per il camp speravamo in una buona risposta da parte delle famiglie, ma devo dire che siamo andati oltre le più rosee aspettative – prosegue il responsabile tecnico -. Tantissime adesioni fin dalla prima settimana, con molte famiglie che stanno rinnovando l’iscrizione anche per le prossime, e questo a dimostrazione che il buon lavoro paga sempre. Anche in questo caso faccio i complimenti agli istruttori per l’impegno e la passione che mettono in campo ogni giorno facendo divertire i nostri bambini e le nostre bambine. Il camp proseguirà per altre cinque settimane e le iscrizioni resteranno aperte, quindi chiunque fosse interessato sarà il benvenuto”.

Piena fiducia a Daniele Bagnoli, dunque, da parte della società, come afferma il direttore sportivo Daniele Lazzeretti:

“Quest’anno il settore minibasket ha lavorato molto bene, ed il merito è di Daniele Bagnoli e della sua squadra di istruttori. I gruppi sono cresciuti, quantitativamente e qualitativamente, e oggi rappresentano indubbiamente il nostro fiore all’occhiello. Rinnoviamo la fiducia a Daniele perché crediamo sia la persona perfetta per guidare un settore importante come questo: competenza, esperienza, passione, idee. Credo che, soprattutto nel minibasket, l’entusiasmo stia alla base della buona riuscita di un progetto: Daniele è riuscito a trasmetterlo agli istruttori e alle famiglie, favorendo la partecipazione e la creazione di un bel gruppo di lavoro, e questo ha portato i risultati che sono evidenti agli occhi di tutti. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare in questa direzione, cercando di fare un ulteriore passo in avanti. Perché il minibasket rappresenta il presente e il futuro della nostra società”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

