Torna 'Di Martedì' a Montopoli: cinque serate tra musica, arte, sapori e tradizione

Luglio sarà il mese del gusto a Montopoli: il borgo si accende di colori, suoni e profumi con l'atteso appuntamento estivo “Di Martedì a Montopoli”, in programma ogni martedì del mese: 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, a partire dalle ore 19.

L’iniziativa organizzata dal Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli, promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno.

Cinque serate pensate per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio, in un'atmosfera suggestiva che intreccia cultura, socialità e gusto, tra musica dal vivo, esibizioni artistiche e degustazioni di prodotti tipici. Locali, botteghe e attività resteranno eccezionalmente aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale perché, grazie alla nostra sinergia, riusciamo a fare grandi cose. Il Centro Commerciale Naturale di Montopoli vuole il bene del territorio e lo valorizza al meglio" afferma il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa, Alessandro Simonelli. "Noi di Confcommercio siamo felicissimi di supportare queste iniziative, perché crediamo fortemente nella connessione tra i vari attori, che può far crescere i territori."

“Siamo contenti di essere qui a presentare una nuova edizione di questa iniziativa – hanno detto in conferenza stampa gli assessori al commercio Marzio Gabbanini e alle attività produttive Andrea Marino “Una manifestazione che riesce a mettere insieme numerose realtà e a crescere estate dopo estate. A Montopoli non manca niente e lavorando insieme amministrazione comunale, commercianti e associazioni di categoria, possiamo andare avanti e fare, tutti insieme, un salto di qualità. Grazie al Ccn e a Confcommercio per questa bella iniziativa che offre l’occasione ai commercianti di uscire dalle proprie attività ed essere parte attiva della vita del borgo".

Entusiasta la Consigliera del Centro Commerciale Naturale di Montopoli, Virginia Prisco: "Ringrazio l’amministrazione comunale e Confcommercio per il sostegno. Per noi ‘Di Martedì a Montopoli’ è molto importante, perché ci permette di mettere in mostra le nostre tipicità. Abbiamo cercato un modo diverso per vivere la quotidianità: per noi è fondamentale."

"Valorizzare il tessuto commerciale e tutto ciò che ha da offrire: è questo l’obiettivo di questi eventi" commenta il coordinatore sindacale Confcommercio Pisa, Luca Favilli.

"Le attività commerciali sono prima di tutto presìdi sociali: arricchiscono il territorio. Grazie all’amministrazione per il supporto anche in questo progetto, e complimenti al Centro Commerciale Naturale di Montopoli per essere sempre attivo, propositivo e capace di rinnovarsi ogni volta."

Presenti alla conferenza per il CCN di Montopoli Giulia Veracini e Laura Macchi.

Il primo appuntamento, martedì 1 luglio, sarà inaugurato dalla speciale “Cena sotto le stelle”, con un menù a base di pizza servita in Via Napraia.

La serata sarà animata da musica dal vivo e dall’intrattenimento per bambini con “Prezzemolina”, artista amatissima dai più piccoli.

A partire da martedì 8 luglio, un susseguirsi di eventi per tutti i martedì di luglio con musica diffusa per le vie del centro e in Piazza Michele da Montopoli, ristoranti aperti, nuove animazioni con “Prezzemolina” e un’area dedicata ai giochi da tavolo, organizzata in collaborazione con l’associazione “Papillon – Associazione Ludico Ricreativa”, oltre a uno speciale evento motociclistico realizzato in collaborazione con l’associazione “Sporteristi Toscana”.

Di Martedì a Montopoli è un invito a lasciarsi sorprendere da uno dei borghi più affascinanti del Valdarno, in uno degli angoli più autentici e affascinanti della Toscana.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate