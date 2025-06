Figlia di Riina indagata per estorsione mafiosa a due imprenditori toscani

Maria Concetta Riina e il marito sono indagati per estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori toscani. I fatti risalgono all’agosto 2024. Secondo la Procura e i Carabinieri del Ros, avrebbero inviato minacce e pressanti richieste di denaro, inducendo uno degli imprenditori a versare una somma alla donna. Ciavarello, all’epoca detenuto, avrebbe inviato messaggi tramite cellulare.

Il tribunale del Riesame ha accolto l’appello della Procura di Firenze disponendo la misura cautelare in carcere per entrambi, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e i pericoli di reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Tuttavia, la misura non è ancora esecutiva perché non definitiva.

