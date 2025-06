Furto in un bar a Prato: i carabinieri inseguono auto rubata e recuperano la refurtiva

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, i Carabinieri di Prato hanno intercettato e inseguito un’auto rubata utilizzata per compiere un furto in un bar della zona industriale del Macrolotto. L’operazione rientra nei servizi preventivi intensificati per contrastare i furti notturni, in particolare le “spaccate” ai danni di attività commerciali.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino al 112 che aveva notato una Fiat Panda sospetta parcheggiata in zona “Tavola”. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Iolo, che ha subito individuato il veicolo con a bordo alcune persone dal volto coperto.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale i malviventi hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi nei campi circostanti facendo perdere le proprie tracce. All’interno della vettura, risultata rubata poche ore prima nella stessa zona di Iolo, sono stati trovati generi alimentari e bevande appena asportati da un bar.

L’automobile e la refurtiva sono state restituite ai legittimi proprietari. Le indagini sono in corso per risalire all’identità degli autori del furto, fuggiti a piedi nella notte.

