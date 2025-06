Giani ringrazia la dottoressa Sonia Toni, dopo una vita dedicata ai bambini del Meye

“Questa mattina, all’Ospedale Pediatrico Meyer, in occasione della partenza del campo estivo dedicato ai bambini con diabete, ho abbracciato con profonda gratitudine la dottoressa Sonia Toni, che tra pochi giorni andrà in pensione dopo una vita intera spesa al Meyer.” Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto rendere omaggio a una figura emblematica della sanità toscana, protagonista di una carriera all’insegna della dedizione e dell’eccellenza medica.

“Non so quanti bambini abbia curato, quanti genitori abbia rassicurato, quante notti abbia trascorso con il pensiero rivolto ai suoi piccoli pazienti,” ha proseguito Giani. “Ma so che in ognuno di loro ha lasciato un segno indelebile: quello di una professionalità luminosa, guidata da un cuore grande e da una rara capacità di donarsi agli altri.”

“La dottoressa Toni - ha concluso il presidente, è l’esempio più alto dei nostri professionisti della sanità pubblica, che ogni giorno scelgono di esserci, con competenza e umanità, al fianco di chi ha più bisogno.”

Fonte: Regione Toscana