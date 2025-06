Incidente a Livorno tra camion e furgone, perde la vita 63enne

Incidente oggi a Livorno, in via Pian di Rota, dove un camionista ha perso la vita probabilmente in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre si trovava alla guida, finendo per scontrarsi contro un furgone. Secondo quanto emerso l'uomo, a causa del malore, avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo aver invaso la corsia è entrato in collisione frontalmente con un furgone della nettezza urbana, che stava procedendo in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con automedica e ambulanza, vigili del fuoco e polizia municipale. L'autista del camion è deceduto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato in codice rosso. Trasportato in pronto soccorso anche il conducente del furgone, che avrebbe riportato ferite lievi.

Sottoposti a sequestro i mezzi coinvolti dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ancora in corso. Per accertare la causa del decesso del 63enne sarà effettuata l'autopsia.