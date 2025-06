Italia Nostra Medio Valdarno: eletto il nuovo Consiglio per il triennio 2025-2027

Nella serata di ieri, giovedì 26 giugno, si è tenuta presso la sede operativa, a Palazzo Della Volta, l’assemblea di Italia Nostra sezione Medio Valdarno Inferiore, che ha visto le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio.

Questo il gruppo che è stato eletto e per cui si è proceduto all’ampliamento del numero di Consiglieri partecipanti, da 7 a 9:

Francesco Maltinti (presidente) Rico Lupi (vice presidente) Giovanni Malvolti (segretario) Michele Liguori (tesoriere) Alberto Malvolti (consigliere) Fabrizia Morelli (consigliere) Stefano Gori (consigliere) Monica Billeri (consigliere) Vittorio Santini (consigliere)

Il Consiglio, come da regolamento, sarà in vigore per il triennio 2025-2027.

Approfittiamo per ricordare che la sezione, fondata sul finire del secolo scorso a Fucecchio da Piero Malvolti che condusse battaglie contro l’inquinamento e per la difesa del Padule, si è ricostituita nel 2004 e si interessa di questioni e urgenze culturali e ambientali sui territori di Fucecchio, San Miniato, S. Croce, Castelfranco, Empoli, Montopoli e S. Maria a Monte, ma intervenendo, in base alle situazioni e urgenze, anche su altre zone, di concerto con il Consiglio Regionale della Toscana.

L’associazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire al miglioramento del proprio territorio e dell’ambiente circostante, senza nessuna distinzione o richiesta di requisiti.

Le riunioni, aperte a tutti, anche ai non iscritti, avvengono generalmente a Fucecchio ma c’è disponibilità a spostarsi anche sugli altri Comuni anche in base a richieste di collaborazione che possono pervenire.

Tra le varie iniziative che vengono realizzate ogni anno da ricordare:

- la pubblicazione di un bollettino informativo distribuito gratuitamente, con articoli sulle principali questioni ambientali e culturali

- la realizzazione del ciclo di incontri “Il verde necessario” (nel mese di novembre) attraverso cui vengono chiamati esperti a parlare di varie tematiche relative all’ambiente

- monitoraggio e segnalazione di abbandoni e discariche abusive sul territorio agli organi di riferimento.

- redazione di documenti con proposte di miglioramento ai Comuni di competenza

- escursioni e uscite volte sia all’individuazione di eventuali problematiche che alla scoperta del proprio territorio.

Per chi volesse ricevere informazioni o aderire, contattare la segreteria ai recapiti mediovaldarno@italianostra.org tel. 3281289087.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate