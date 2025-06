Lari, al Castello dei Vicari arriva Desidera: arte,musica e bellezza sotto le stelle

Conferenze e spettacoli per tracciare nuove costellazioni. Sabato 5 luglio il Castello dei Vicari di Lari ospita Desidera, una suggestiva rassegna culturale tra filosofia, arte e musica, immersa nella bellezza del borgo toscano. La serata inizierà alle ore 21 nel giardino del castello con la conferenza di Pier Giorgio Curti, filosofo e psicoanalista, dal titolo Il silenzio della bellezza: l’artista e la solitudine creativa. Un momento di

riflessione profonda sulla condizione dell’artista e la ricerca del senso attraverso il silenzio e la contemplazione..

A seguire, alle ore 22, nella Chiesa di Santa Maria Assunta e San Leonardo, si terrà il concerto del Coro Gocce di Voci IT, un viaggio musicale intorno al mondo che promette emozioni e suggestioni da ogni angolo del pianeta.

“Questa rassegna – dichiara Fabio Saccomani di Sviluppo Eventi – vuole valorizzare la bellezza di realizzare eventi in un contesto unico come Lari. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il prezioso supporto organizzativo.” Anche Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina esprime soddisfazione: “Siamo felici – afferma la presidente dell’area, Futura Cavallini e il Responsabile D’ Area Claudio Del Sarto – di poter sostenere eventi belli e significativi come Desidera. Iniziative di questo tipo arricchiscono il territorio e coinvolgono la comunità.”

Un appuntamento imperdibile per chi cerca cultura, emozione e bellezza sotto le stelle. Nell’ampio programma di eventi estivi di varia natura presenti su tutto il territorio comunale, “Desidera” è senz’altro una delle perle da scoprire, in un contesto, quello del Castello dei Vicari che di per sé è già uno spettacolo a cielo aperto.

"Voglio ringraziare Fabio Saccomani per averci proposto questo progetto - dichiara l’assessore Fabrizio Marconi - e Giovanni Bacci presidente dell’associazione culturale Il Castello per la sua disponibilità e collaborazione e la Confesercenti Valdera-Cuio e Valdicecina per il suo sostegno ”.

