Lega San Miniato: "Comune perde causa da 45mila euro". Sindaco: "Faremo ricorso, agito correttamente"

Con una sentenza del Tribunale di Pisa dello scorso maggio, il Comune di San Miniato è stato condannato a versare circa 45 mila euro a favore di un dipendente, in una causa di competenza del Giudice del Lavoro. Il motivo? Secondo il giudice, il Comune non avrebbe rispettato quanto previsto da un bando di concorso per l’assunzione di personale, causando un danno economico rilevante al lavoratore.

Non è la prima volta, secondo la Lega di San Miniato, che l’amministrazione viene condannata in sede giudiziaria. “Siamo ormai abituati a vedere il Comune soccombere e pagare penali, più o meno elevate”, attacca la sezione locale del partito. E continua: "L’Ente è stato condannato perchè – secondo quanto sentenziato dal Giudice del lavoro - non ha rispettato il contenuto di un bando di concorso per l’assunzione di personale, procurando conseguentemente un danno economico significativo al neoassunto. Una vicenda conseguente ad una interpretazione ristrittiva della normativa sulle assunzioni che ha consentito al Comune di ottenere rispami di poche migliaia di euro in danno del personale assunto. Premesso che le motivazioni che hanno portato alla condanna del Comune sono assolutamente condivisibili, ci chiediamo come sia possibile che un Comune che da anni viaggia con avanzi di amministrazione di decine di milioni di euro tenda a risparmiare poche migliaia di euro in danno del personale. Tra l’altro il Comune pure in ragione della tardiva costituzione in giudizio – altra perla - non ha prodoto documentazione da contrapporre alla controparte.Anche in questa occasione il Comune di San Miniato formulando un bando di concorso per assunzione di personale dal contenuto ambiguo ha dimostrato ancora una volta la sua inadeguatezza amministrativa, ma sopratutto ha dimistrato un incomprensibile accanimento nei confronti del proprio personale".

La replica del sindaco Simone Giglioli non si è fatta attendere. “Si tratta di una vicenda che ha origine nel 2017, durante il secondo mandato del sindaco Gabbanini, e si è chiusa nel 2020. Riguarda il passaggio di impiego di un dipendente da part time a full time”, ha spiegato il primo cittadino. Il sindaco difende le scelte dell’amministrazione: “Abbiamo deciso di fare ricorso in appello perché restiamo convinti della correttezza del nostro operato. Vedremo quello che sarà”.

