Manutenzioni di giugno a Montespertoli: spazi pubblici, scuole e viabilità

Nel mese di giugno il personale comunale è stato quotidianamente impegnato in numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio, contribuendo alla cura del verde, al supporto logistico degli eventi e alla sicurezza della viabilità. “I nostri operai – ha commentato il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici – hanno lavorato a pieno regime a giugno, cercando di dare risposte su tutto il territorio comunale. Continueremo a lavorare cercando di fare sempre meglio, soprattutto per quanto riguarda le manutenzioni delle strade comunali dove ci sono oggettive difficoltà dettate dal numero di km di strade bianche”.

Le attività di manutenzione del verde hanno coinvolto scuole, giardini e rotatorie: sono stati effettuati numerosi tagli del prato (scuole Montalcini, Fucini, Don Milani, nido l’Aquilone, zona sportiva di Baccaiano), oltre alla quotidiana bagnatura di vasi, fioriere e nuove piantumazioni, in particolare quelle utilizzate per l’allestimento della Mostra del Chianti. È proseguito anche lo sfalcio dei cigli stradali in più punti: via Paterno, via Polvereto, via Nunziatina, via Virginiolo, oltre ai cigli stradali di competenza della ditta esterna a cui è stato affidato il servizio di sfalcio dei cigli.

Ampio l’impegno nel supporto logistico agli eventi: dal montaggio e smontaggio delle strutture per la Mostra del Chianti (pedane, palco, stand, arredi e striscioni), all’allestimento degli spazi del Museo del Territorio in vista dell’inaugurazione di lunedì 30 giugno. Le operazioni hanno coinvolto anche la gestione degli impianti elettrici e idraulici, oltre a lavori di falegnameria e muratura.

Sul piano della viabilità, si è intervenuti su diverse strade con operazioni di risanamento e ripresa buche tramite bitume a freddo (via Bignola, via Polvereto, via Voltiggiano), anche se tali interventi non sono da considerarsi conclusi. Inoltre, è stata aggiornata la segnaletica stradale e predisposti i cambi viabilità in centro storico in vista del cantiere di riqualificazione del centro storico.

Non sono mancati gli interventi su edifici pubblici e scolastici: manutenzioni agli impianti di climatizzazione, riparazioni di infissi e veneziane, controlli statici sulle facciate e recupero arredi. Particolare attenzione è stata riservata agli immobili scolastici, in vista della stagione estiva e delle attività extrascolastiche.

Parallelamente, si è svolta la gestione delle attività elettorali con smontaggio dei seggi e ripristino delle aree, la manutenzione degli scuolabus, nonché l’attivazione del servizio di trasporto per i centri estivi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa