Marenia, presentazioni di libri e cinema all'aperto a Tirrenia

Il programma del cartellone Marenia Non Solo Mare si arricchisce con gli eventi culturali che si terranno a Tirrenia nel Parco di Ciclilandia. Una rassegna di libri, i “Dialoghi d’autore” a cura dell'Assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa in collaborazione con la Libreria Pellegrini di Pisa che si terrà dal 3 al 29 luglio. Oltre alla rassegna dei libri, il Parco di Ciclilandia ospita una piccola sezione dedicata al cinema all’aperto, con particolare attenzione ai film dedicati ai bambini, che sarà curata dal cinema Arsenale, due domeniche a luglio e tre domeniche in agosto. A presentare il programma al Parco di Ciclilandia stamani in conferenza stampa, l’assessore al turismo Poalo Pesciatini, Massimo Trocchi per la Liberia Pellegrini, Antonio Capellupo e Alberto Gabbrielli per il Cinema Arsenale.

“L’edizione 2025 di Marenia – spiega l’assessore Paolo Pesciatini - si arricchisce sempre di più: anche quest’anno all’interno dello spazio recuperato di Ciclilandia a Tirrenia abbiamo organizzato la rassegna di libri “Dialoghi d’autore”, a cui da quest’anno si aggiungono le serate dedicate al cinema all’aperto, con una programmazione che unisce al ricordo della storia di Tirrenia, che ospitò gli stabilimenti Cosmopolitan dove fu realizzato il primo film proposto in rassegna, “Madame Sans-Gêne” del 1961 con Sofia Loren, l’attenzione alle famiglie, proponendo cinema per bambini. Nei mesi di luglio e agosto nella bellissima cornice del Parco di Ciclilandia offriamo eventi in grado di soddisfare tutte quante le esigenze di un pubblico più adulto, ma anche dei più giovani e delle famiglie con bambini. Sottolineo che sono tutte iniziative gratuite, pensate per allietare le serate di cittadini, turisti e ospiti del nostro Litorale.”

Il programma di Dialoghi d'Autore

3 Luglio, ore 21,15

Marcello Veneziani presenta "Senza eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella", Marsilio 2024. Dialoga con l'Autore: Luca Nannipieri, Accademia Belle Arti L’Aquila

8 luglio, ore 21,15

Valerio Capasa presenta "Pasolini Gaber. Il potere, la farsa, il cuore", Edizioni di Pagina, 2025. Alla voce e chitarra: Valerio Capasa. Letture recitate: Giuliano Domenichelli Giorgi

16 luglio, ore 21,15

Giancarlo Cesana presenta "L'interminabile '68. Un punto di vista cattolico" Liberilibri, 2025. Dialoga con l'Autore: Stefano Di Bella, Università degli Studi di Milano

21 Luglio, ore 21,15

Carlo Bellieni presenta "I primi mille giorni d'oro - puericultura per i genitori e per chi cura i bambini" Editrice Ancora, 2024. Dialoga con L'Autore: Francesca Querci, Medico di medicina generale. Introduce: Andrea Bartelloni, Medico odontoiatra

29 luglio, ore 21,15

Francesco Borgonovo presenta "Aretè. La decadenza e il coraggio" Liberilibri, 2025

Dialogo con l’autore Michele Taddei, giornalista Direzione organizzativa: Libreria Pellegrini

Tutti gli incontri si svolgeranno nel Parco di Ciclilandia a Tirrenia ed avranno inizio alle 21.15 a ingresso libero.

Il programma del Cinema all’aperto al Parco di Ciclilandia

DOM 6 LUGLIO ORE 21:30

“Madame Sans-Gêne” 1961 - Sofia Loren

DOM 13 LUGLIO ORE 21:30

“Trolls 3 Tutti insieme” 2023 - DreamWorks

DOM 3 AGOSTO ORE 21:30

“Kung Fu Panda 4” 2024 - DreamWorks

DOM 10 AGOSTO ORE 21:30

“Dumbo” 2019 - Tim Burton

DOM 17 AGOSTO ORE 21:30

“Cattivissimo Me 4” 2024 - Illumination

