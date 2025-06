Metrocittà Firenze e Consulta: uniti per affrontare la carenza di medici sul territorio

Anche come Consulta delle Professioni Sociosanitarie della Città Metropolitana di Firenze "siamo a disposizione per accompagnare questa necessità e supportare la Regione Toscana sulle soluzioni straordinarie da attivare per garantire la continuità dell'assistenza primaria nelle aree caratterizzate da carenza di medici di medicina generale". "Ci trova concordi la mozione approvata dal Consiglio regionale su proposta dellala consigliera Pd Fiammetta Capirossi", spiega Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Sanità.

"Bene fa la mozione" a sostenere l'opportunità di superare le attuali disposizioni contrattuali che limitano la possibilità per i medici di medicina generale di prestare servizio anche in territori diversi da quello di formale assegnazione e a chiedere un confronto col Governo.

Si tratta di "garantire i servizi di base per la popolazione - continua Armentano - in particolare per i cittadini che vivono ai confini tra regioni limitrofe e tra di loro le persone anziane fragili che hanno una mobilità più compromessa o presentano patologie croniche. Hanno bisogno di avere un punto di riferimento non dico costante , ma quasi. Doveroso, perciò, trovare soluzioni alle attuali limitazioni territoriali, soprattutto in quelle aree dove si è già in difficoltà a garantire l'assistenza medica generale".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

