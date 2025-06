A Stibbio si chiude la rassegna Teatro Comico Itinerante con lo spettacolo di Daniele Ronco

Ultimo appuntamento della quarta edizione della rassegna Teatro Comico Itinerante è venerdì 4 luglio, alle ore 21:30, accanto al Circolo Arci di Stibbio (Via S. Bartolomeo, 17, San Miniato, loc. Stibbio) con 'Mi abbatto e sono felice' di e con Daniele Ronco, uno spettacolo di Mulino Ad Arte. È un monologo a impatto ambientale “0”, autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena.

È lo stesso attore ad accompagnare il pubblico in alcune esperienze sensoriali, suonando uno strumento a percussione in legno, realizzato a mano da un artigiano africano. Lo spettacolo si presta a stimolanti sinergie con enti che si occupano delle questioni legate alla salvaguardia dell’ambiente, all’eco-sostenibilità, alla decrescita felice. L’intenzione è quella di sensibilizzare trasversalmente la cittadinanza, attraendo anche un pubblico solitamente non avvezzo al teatro.

Disagio, crisi, scarsa produttività, povertà, inquinamento, surriscaldamento globale. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?

La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. Ma è davvero così? Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della Decrescita felice, accompagna il pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità e un presente frenetico e stanco di correre.

Lo spettacolo è inserito nella quarta edizione della rassegna Teatro Comico Itinerante del Comune di San Miniato, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi.

Un festival dedicato alla comicità e al desiderio di promuovere cultura diffusa all’insegna della risata.

Fonte: Teatrino dei fondi

