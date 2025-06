Novità in giunta Mantellassi, all'assessore Bellucci la delega 'Progetti e Politiche Europee'

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha istituito una nuova delega per la sua giunta. Si tratta di quella alle Progetti e Politiche Europee ed è stata assegnata per decreto ad Adolfo Bellucci, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e al Piano per il Terrafino. Oggi la firma del decreto di nomina, dove si riferisce la "necessità di un riferimento politico-amministrativo per le attività legate ai progetti europei e alle relative politiche di sviluppo territoriale".

"Ho raccolto la proposta di Azione, alleato di coalizione, con molta soddisfazione, dopo un dialogo avviato con il segretario Luca Ferrara - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Già nel programma di mandato era presente l'obiettivo di affiancare le associazioni di categoria e le imprese per reperire fondi a qualsiasi livello, anche europeo, per sostenere e promuovere il polo produttivo empolese. Recentemente abbiamo avuto anche la visita dell'europarlamentare Dario Nardella che ha affrontato temi importanti per le imprese locali come anche l'accesso ai bandi europei. Con questa nuova delega affidata all'assessore Bellucci, che ringrazio, diamo ancora più centralità alla progettualità europea, che per la città di Empoli significa moltissimo. Solo per il settore Lavori Pubblici, i fondi europei hanno permesso tramite Pnrr di avviare il progetto del Teatro il Ferruccio (quasi 10 milioni di euro), con fondi europei gestiti dalla Regione è stato possibile avviare il progetto Arno Vita Nova con 4 punti importanti (passerella Limite-Tinaia, ex Macelli, Palazzo Ghibellino e Porta Pisana), anch'essi con 10 milioni con fondi FESR. Sul lato scuola e cultura, abbiamo raccolto molti finanziamenti per formazione e istruzione. Insomma, tanti canali importanti da sfruttare, per i quali era necessaria una persona di riferimento all'interno dell'amministrazione".

L'assessore Adolfo Bellucci commenta: "Apprezzo la fiducia rinnovata da parte del sindaco e questa nuova porta che si apre su un mondo importante come quello delle opportunità riservate. Con la delega alle Progetti e Politiche Europee, percorriamo due strade: aiutare le imprese del territorio a cogliere le tante occasioni che arrivano da Bruxelles per migliorare la competitività del settore e fare sempre meglio per ampliare le potenzialità del nostro Comune, già competitivo sul fronte della partecipazione ai bandi per la capacità progettuale e di rendicontazione. Sono pronto per questa nuova sfida, che rafforza le deleghe che ho assunto lo scorso anno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa