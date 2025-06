Premio Fair Play Menarini, Giani: "Un inno allo sport nel segno di rispetto, lealtà e impegno”

ampioni non solo nello sport ma anche nella vita. Sono i vincitori del Premio Internazionale Fair Play Menarini, dedicato agli atleti che oltre ad aver raggiunto importanti risultati sportivi incarnano i valori di rispetto e integrità sul campo da gioco. La 29ª edizione dell’iniziativa, in programma il 2 luglio al piazzale Michelangelo a Firenze e il 3 luglio al teatro romano di Fiesole, è stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana.

“La Toscana è orgogliosa di ospitare ancora una volta il Premio Internazionale Fair Play Menarini, un appuntamento che celebra non solo i grandi campioni dello sport, ma soprattutto i valori universali del rispetto, della lealtà e dell’impegno - ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione -. Firenze e Fiesole, con la loro straordinaria eredità culturale e sportiva, sono il palcoscenico ideale per questa celebrazione, e la Regione Toscana è al fianco di iniziative come questa, che promuovono un futuro basato sull’etica, l’educazione e il merito”.

Oltre al presidente Giani, hanno preso parte alla presentazione la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, i membri del board della Fondazione Fair Play Menarini Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, il delegato Coni di Firenze Gianni Taccetti e il comandante del I Nucleo Atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Aldo De Donno.

Tra gli atleti che riceveranno il riconoscimento nelle giornate ufficiali del Premio, promosso dalla Fondazione Fair Play Menarini, ci sono grandi protagonisti del panorama sportivo internazionale, come Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Blanka Vlasic, Andy Diaz, Rigivan Ganeshamoorthy, Demetrio Albertini, Arianna Errigo, Alice Bellandi, Sasha Vujacic e Guido Meda.

Ma l’organizzazione vuole incoraggiare anche i giovani atleti toscani a seguire le orme dei loro “fratelli maggiori”, sia nel campo dello sport che in quello del rispetto dell’etica e della lealtà. È questo lo spirito del Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni toscani che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. Istituito in collaborazione con il CONI Toscana e i Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza, il Premio è stato conferito stamani a Margherita Voliani, mezzofondista in forza alla Libertas Unicusano Livorno, campionessa italiana juniores nei 5.000 metri nel 2023 e medaglia di bronzo ai Campionati italiani promesse sui 10.000 metri lo scorso aprile, oltre che studentessa di biotecnologie all’Università di Pisa. Accanto a lei altri due finalisti : il mezzofondista Leonardo Mazzoni e la rugbista Sara Mannini.

“Quest’anno, con il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’, vogliamo sottolineare l’importanza di unire l’eccellenza agonistica a quella accademica, dimostrando che disciplina, dedizione e passione sono fondamentali in ogni ambito della vita - ha commentato il presidente Giani -. Margherita Voliani, Leonardo Mazzoni e Sara Mannini rappresentano perfettamente questo spirito: giovani talenti che, con determinazione, hanno saputo conciliare risultati sportivi e successi negli studi, diventando modelli per le nuove generazioni”.

“L’obiettivo principale del Premio Internazionale Fair Play Menarini è trasmettere alle nuove generazioni l'importanza dei valori autentici ed universali: educare anche attraverso lo sport non è un’utopia ma una missione concreta – hanno detto Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del board della Fondazione Fair Play Menarini – Con il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ vogliamo premiare i giovani che hanno saputo coniugare sfide sportive e sfide scolastiche, e promuovere il messaggio che questo è sempre possibile, ma richiede grande impegno, serenità e correttezza”.

