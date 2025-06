Raddoppio Ferroviario, da martedì 1 luglio servizio sostitutivo di bus sulla linea Granaiolo-Empoli

Raddoppio ferroviario, da martedì 1 luglio e fino al 31 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Granaiolo-Empoli, misura necessari per realizzare alcuni lavori propedeutici all’opera vera e propria, che una volta completata consentirà di incrementare in misura rilevante la frequenza dei metropolitani della Valdelsa fino a Poggibonsi, e di migliorare la puntualità dei treni veloci sulla linea Firenze-Siena.

Allo scopo di ridurre i disagi, è stato previsto un servizio sostitutivo di Bus sulla linea Granaiolo-Empoli, mantenendo il servizio ferroviario nei collegamenti tra Castelfiorentino e Granaiolo. Pertanto, chi desidera spostarsi in treno da Castelfiorentino a Empoli, potrà utilizzare lo stesso abbonamento (o biglietto) per il treno fino a Granaiolo, e poi servirsi del Bus da Granaiolo a Empoli (non è previsto, invece, il servizio Bus a Ponte a Elsa).

Naturalmente, potrebbe verificarsi un aumento dei tempi di percorrenza complessiva, in relazione anche al traffico stradale. Prevista, ove possibile, una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Granaiolo ed in alcune fasce orarie tra Empoli e Siena.

Alcuni esempi: chi parte da Castelfiorentino con il treno delle ore 6.22 (arrivo a Granaiolo ore 6.33) avrà la coincidenza del Bus fronte stazione Granaiolo alle 6.40 (arrivo previsto a Empoli alle 7.06). Chi parte da Castelfiorentino con il treno delle ore 7.21 (arrivo previsto a Granaiolo ore 7.26), avrà la coincidenza del Bus fronte Stazione Granaiolo alle ore 7.34 (arrivo previsto a Empoli ore 8.00)

“Continuano i lavori del raddoppio ferroviario sulla tratta Empoli-Granaiolo – osserva l’Assessora ai Trasporti e Mobilità, Federica Parisi - un intervento importante per il nostro territorio, che favorirà una maggiore vivibilità e sviluppo del nostro paese. Il progetto prevederà l'elettrificazione di tutta la linea, a beneficio dell'ambiente, e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello, il cui malfunzionamento crea spesso ritardi e problemi di sicurezza"

Si ricorda che sui bus non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate