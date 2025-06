Rischia di annegare in mare a Castiglioncello, soccorso un giovane

Soccorso un giovane questo pomeriggio in seguito ad un principio di annegamento mentre stava facendo il bagno a Castiglioncello. Secondo quanto ricostruito intorno alle 15 il ragazzo probabilmente sarebbe stato colto da un malore mentre era in acqua, di fronte alla spiaggia libera. Raggiunto da alcuni bagnanti, è stato portato a riva dove è stato soccorso dagli assistenti in servizio nei vicini stabilimenti balneari in attesa dei sanitari inviati dal 118, giunti con un'automedica e un'ambulanza. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, il giovane è stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Livorno.

Notizie correlate