Ruba in un negozio di abbigliamento nella galleria della stazione di Firenze, arrestato

Mercoledì mattina la Polizia Ferroviaria ha arrestato un cittadino austriaco di 57 anni per rapina aggravata nella galleria commerciale della stazione di Firenze Santa Maria Novella. L’uomo, già noto per precedenti reati, si sarebbe introdotto nel magazzino di un negozio d’abbigliamento, sottraendo merce privata dei dispositivi antitaccheggio. Tentando di uscire senza pagare, avrebbe minacciato le commesse con una grossa forbice. Bloccato dalla Polfer, è stato arrestato e trasferito in carcere. Resta valida la presunzione di innocenza fino a giudizio definitivo.

