Lavori in piazza del Popolo, opposizioni chiedono esenzione Tari per i commercianti: mozione bocciata

Nel consiglio comunale del 26 giugno a San Miniato sono state approvate le tariffe Tari per l’anno 2025 che non registrano aumenti per le tariffe domestiche ed in alcuni casi è prevista anche la riduzione per tariffe non domestiche.

Tutte le opposizioni hanno condiviso la scelta dell’Amministrazione, ma nel dispositivo della delibera era anche prevista l’esenzione Tari della sola parte variabile per il periodo gennaio- 31 luglio 2025 per gli esercizi commerciali del centro storico interessati dai lavori di sistemazione di piazza del Popolo e strade limitrofe.

Seppur considerando la scelta dell’Amministrazione condivisibile, le forze di opposizione e cioè Fratelli d’Italia, Filo Rosso e Forza Italia, hanno approvato la mozione presentata dal gruppo Misto che prevedeva un incremento temporale che tenesse conto del periodo effettivo dei lavori di sistemazione e l’esenzione totale della Tari.

Il termine di fine lavori al 31 luglio è considerato dalle opposizioni di difficile realizzazione sia per l’andamento dei lavori finora registrato, sia per l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana che vieta fino al 31 agosto attività lavorative con prolungata esposizione al sole dalle ore 12,30 alle 16. Nella discussione seguita alla proposta, dopo una lettura “pro domo sua” da parte del Sindaco che ha distorto e strumentalizzato la mozione, le opposizioni tutte hanno votato a favore dell’esenzione totale agli esercizi commerciali del centro storico dal pagamento della Tari per il numero di mesi effettivi della durata dei lavori.

Purtroppo la maggioranza e cioè il Partito Democratico e Noi per San miniato hanno bocciato la mozione e quindi l’esenzione accordata sarà di 7 mesi sulla sola parte variabile. Tutto questo dimostra ancora una volta come le opposizioni compatte si siano schierate a sostegno degli esercenti del centro storico interessati dai lavori di sistemazione di piazza del popolo e aree limitrofe.

Francesca Bruni-Fratelli d'Italia ; Manola Guazzini-Gruppo Misto ; Veronica Bagni-Filo Rosso ; Paolo Vallini-Forza Italia