Sfonda con l'auto la vetrina di una pasticceria e ruba 5mila euro: è caccia al ladro a Firenze

Colpo notturno in una pasticceria di Firenze, dove un ladro è riuscito a fuggire con un bottino di 5mila euro. L’episodio si è verificato in via Ponte alle Mosse nelle prime ore della scorsa notte. A segnalare l'accaduto è stato un automobilista, impegnato a fare benzina presso un distributore poco distante, che ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato il 112.

Secondo la testimonianza, una macchina ha sfondato la vetrina del locale. Il conducente è poi sceso, ha fatto irruzione nel negozio e si è impossessato del registratore di cassa, per poi darsi alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire all'identità del malvivente.

Notizie correlate