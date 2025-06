Shopping in aeroporto: profumi, prodotti enogastronomici e gadget conquistano i viaggiatori

I negozi duty free stanno diventando sempre più amati tra i viaggiatori. Il principale motivo è rappresentato dai prezzi vantaggiosi, spesso particolarmente bassi.

La possibilità di risparmiare, unita alla comodità di fare acquisti durante il viaggio, rende gli shop duty free una tappa quasi obbligata per molti passeggeri in transito nei principali aeroporti.

Ma cosa viene acquistato e perché si ama così tanto questo tipo di shopping? Vediamolo insieme.

Quali sono gli acquisti più gettonati?

I profumi da uomo e da donna rappresentano una delle categorie di prodotti più apprezzate e richieste negli shop aeroportuali. Nei duty-free, infatti, è possibile trovare un’ampia scelta di marchi prestigiosi, capace di soddisfare gusti diversi, dai profumi classici a quelli più innovativi e di nicchia. I profumi sono poi un’ottima idea regalo: eleganti, versatili e adatti ad ogni occasione, rappresentano un pensiero raffinato e sempre apprezzato.

Altri prodotti molto popolari negli shop duty-free sono i liquori e vini di pregio, oltre a cosmetici di alta gamma, che permettono di rinnovare il beauty case con prodotti di qualità.

Anche il cioccolato, gli orologi di marca e gli oggetti tecnologici attirano l’attenzione dei viaggiatori, offrendo soluzioni perfette sia per un dono da fare a terzi che per un acquisto personale.

Come funziona il servizio “prenota e ritira”?

Alcuni aeroporti offrono un comodo servizio di shopping online pensato per i passeggeri in partenza. Ma come funziona? Attraverso il sito ufficiale dell’aeroporto, è possibile visualizzare e prenotare prodotti a prezzi riservati, semplicemente inserendo i dati del proprio volo.

Il processo è facile e veloce, senza obbligo di pagamento anticipato né d’acquisto. Dopo aver selezionato gli articoli desiderati, basterà recarsi alla cassa dedicata in aeroporto, mostrare la carta d’imbarco e decidere se finalizzare l’acquisto ritirando quanto scelto.

Si tratta di una procedura molto pratica, semplice e veloce, che consiste di evitare lunghe attese e code nei negozi fisici, ottimizzando il tempo a disposizione prima del volo.

Perché lo shopping in aeroporto è così apprezzato?

Come già spiegato, fare acquisti in aeroporto è diventata una vera e propria abitudine per molti viaggiatori, non solo per necessità, ma anche come parte dell’esperienza di viaggio.

Dalle boutique di lusso ai negozi duty free, fino ai corner specializzati in prodotti locali, gli aeroporti offrono ormai un’ampia varietà di opzioni per tutti i gusti e le esigenze. Ma cosa rende davvero così apprezzata tale abitudine?

Uno dei principali motivi per cui lo shopping in aeroporto riscuote così tanto successo è la sua estrema praticità. I negozi presenti nelle aree aeroportuali, infatti, sono solitamente aperti tutti i giorni, con orari molto estesi che coprono quasi l’intero arco della giornata.

Questo consente ai viaggiatori di fare acquisti in totale libertà, senza dover tener conto dei limiti di tempo tipici dei punti vendita tradizionali. Che si tratti di un volo mattutino, pomeridiano o serale, c’è sempre la possibilità di accedere a una vasta gamma di negozi e prodotti.

Oltre alla comodità, un altro aspetto molto apprezzato è la sicurezza. Gli articoli venduti in aeroporto provengono solo da rivenditori ufficiali e sono autentici, un dettaglio importante soprattutto per chi acquista profumi, cosmetici, accessori o prodotti di marca.