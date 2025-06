Sicurezza dei ponti sull'Arno nel Cuoio, al via le indagini della Provincia sulla Sp44

A partire da lunedì 30 giugno prenderanno il via le indagini preliminari per la valutazione della sicurezza dei ponti sul fiume Arno, a cura della Provincia di Pisa. Le prime operazioni riguarderanno il ponte sulla Strada Provinciale 44, al confine tra i comuni di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno, e si svolgeranno fino al 4 luglio. A seguire, dal 7 luglio, le indagini interesseranno il ponte sulla SP 6 al km 0+780, tra Castelfranco di Sotto e Montopoli.

“Le indagini si svolgeranno con senso unico alternato, regolato da semaforo, attivo giornalmente dalle ore 8:00 fino a fine giornata”, spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori. Le operazioni verranno condotte con l’ausilio di una piattaforma by-bridge e la presenza costante di operatori a terra per garantire assistenza alla cantierizzazione.

Notizie correlate