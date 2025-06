Sport e nuovi progetti: Confcommercio incontra l'assessore allo Sport

Si è tenuto presso il Comune di San Miniato l'incontro tra Confcommercio Provincia di Pisa e l’assessore allo Sport del Comune di San Miniato Elena Maggiorelli. Presenti per Confcommercio Pisa il presidente ConfSport Luca Mattonai, il coordinatore sindacale Luca Favilli e la referente sindacale Agnese Profeti.

“L'obiettivo è proprio quello di creare momenti di confronto utili per fornire aggiornamenti a tutte le società e associazioni sportive” afferma il presidente ConfSport Confcommercio Pisa Luca Mattonai “è importante condividere con le amministrazioni locali opportunità e problematiche che interessano il settore sportivo, in particolare in ambito formativo, con l'intento supremo di fare rete tra tutte le realtà del territorio e a San Miniato, grazie alla collaborazione dell'assessore Maggiorelli, abbiamo trovato terreno fertile per lo sviluppo di nuovi progetti”.

“Un’occasione importante per condividere idee, esperienze e proposte in grado di rafforzare il legame tra le attività sportive e il tessuto economico” spiega il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Abbiamo predisposto una bozza di programma e stiamo organizzando un incontro sugli adempimenti normativi, fiscali e formativi che riguardano tutte le attività in ambito sportivo. Con il direttivo di ConfSport possiamo contare su un gruppo di professionisti competenti, pronti a lavorare concretamente per dare voce e forza a questo settore e con il Comune di San Miniato si è subito instaurata una sinergia importante. Il prossimo passo sarà quello di organizzare un ciclo di incontri sui territori della provincia e San Miniato ha tutte le carte in regola per ospitare quello che coinvolgerà le società e associazioni sportive della Zona del Cuoio”.

"Per un Comune come San Miniato che vanta ben 50 associazioni sportive, è un'importante occasione quella promossa da Confcommercio perché va nella direzione dell'aiuto e del sostegno a questi organismi che raccolgono e coinvolgono molte persone - commenta l'assessora allo sport del Comune di San Miniato, Elena Maggiorelli -. Vorrei ringraziare la Confcommercio per la sensibilità dimostrata verso l'ambito sportivo; insieme alla Consulta dello sport ci metteremo al lavoro per coinvolgere nei percorsi partecipativi tutte le associazioni del nostro territorio, affinché ci sia un'interlocuzione costante e continua con l'amministrazione e con questo nuovo organismo".

Fonte: Confcommercio Pisa