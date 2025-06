Tari San Miniato: nonostante il servizio costi di più, nessun rincaro per le famiglie

Nella seduta consiliare del 26 giugno il consiglio comunale di San Miniato, con 10 voti favorevoli (PD e Noi per San Miniato) e 6 astenuti (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Gruppo Misto e Filo Rosso), ha approvato le tariffe Tari per l'annualità 2025 , quote che restano sostanzialmente invariate rispetto al 2024. A fronte di un aumento dei costi del servizio, da parte di Geofor , non ci sono aumenti per le tariffe domestiche, mentre quelle non domestiche hanno addirittura una lieve diminuzione e questo è stato possibile grazie all'investimento di 1,9 milioni di euro del fondo vincolato Tari che ha consentito all'amministrazione di ammortizzare l'aumento. La vera novità delle tariffe 2025 riguarda una riduzione del 20% della tariffa variabile per agriturismi o attività similari, mentre rimangono in vigore tutte le agevolazioni previste per gli anni precedenti, finanziate con risorse del bilancio comunale (ad esempio famiglie a reddito ridotto o con componenti diversamente abili, onlus o operatori del terzo settore e nuove attività commerciali avviate nel corso dell'anno).

Dal 2019 al 2025, per le utenze non domestiche la tari si è ridotta (dall’8% per alcune categorie al 17% per altre), mentre per quelle domestiche è rimasta pressoché invariata, nonostante il costo del servizio di igiene urbana (Geofor), in questi anni, sia aumentato di oltre il 35%. "A permettere questo risultato è stata l’importante azione di recupero dell’evasione fiscale che, soprattutto sul fronte delle utenze non domestiche, ha dato risultati importanti se si considera che, dal 2019 al 2024, le superfici a ruolo sono aumentate di oltre il 33% - commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Accanto a questo, c'è stata l'azione del concessionario della Tari che, tra gennaio 2020 e dicembre 2024, ha emesso avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione per 3,3 milioni di euro circa, una cifra su cui ci sono buone percentuali di riscossione grazie anche alla possibilità di rateizzare gli importi, come prevede il regolamento comunale. Si tratta di un'operazione importante, un percorso di anni attuato di concerto con gli uffici per intercettare gli evasori, le cui azioni hanno un peso specifico importante sulle casse comunali e questo ci ha permesso di recuperare risorse da reinvestire nell'abbattimento dei costi del servizio di raccolta".