Torna "Cinema in villa", film all'aperto dalla Terrazza Belvedere con vista su Firenze

Il cinema torna sul grande schermo di una delle arene più affascinanti d’Italia. Da martedì 8 luglio a domenica 24 agosto la panoramica Terrazza Belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2) a Firenze apre alla sesta edizione di “Cinema in villa”. In programma i grandi titoli della stagione passata, le migliori uscite estive, film in lingua originale e incontri con registi.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro e ogni giovedì si rinnova la formula a ingresso gratuito “Cinema in famiglia”, con film d’animazione per tutte le età (è richiesta la prenotazione su www.villabardini.it). E ancora, la rassegna “Cinema Revolution” sostenuta dal Ministero della Cultura, con biglietti a 3,50 euro, mentre con un qualsiasi biglietto di “Cinema in villa” si potrà visitare la mostra “Caravaggio e il Novecento - Roberto Longhi, Anna Banti” in programma fino al 20 luglio a Villa Bardini usufruendo di uno sconto del 50 per cento sull’ingresso (5 invece di 10 euro).

La programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, prenderà il via martedì 8 luglio con “Fuori” di Mario Martone, splendido adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Goliarda Sapienza. Sempre per “Cinema revolution”, con biglietto speciale a 3,50 euro, in arrivo, tra gli altri, “Diamanti” di Ferzan Ozpetek (12 luglio), “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre (18 luglio, in occasione del Mandela Day, con sottotitoli in inglese), “FolleMente” di Paolo Genovese (19 luglio), “Nonostante” di Valerio Mastandrea (23 luglio). La proiezione del film “Come gocce d’acqua” di Stefano Chiantini (15 luglio) sarà preceduta da un incontro con il regista.

I giovedì di “Cinema in famiglia” proporranno amatissimi film d’animazione come “Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa” (10 luglio), “Hello! Spank - Il Film - Le Pene d'Amore di Spank” (17 luglio), “The legend of Ochi” (24 luglio), “Il mio amico Robot” (31 luglio). Come detto, i giovedì per le famiglie sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it.

Due i film che verranno proposti in versione originale con sottotitoli in italiano: “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar (9 luglio) e “A complete unknown” di James Mangold (22 luglio).

Con il biglietto del cinema si potrà accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista sulla città, mentre alla Caffetteria di Villa Bardini gli spettatori di “Cinema in Villa” potranno cenare a prezzi ridotti.

Visto il successo delle passate edizioni è consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, sul sito www.villabardini.it. Per l’ingresso di persone con disabilità è necessaria la prenotazione, dalle ore 18 alle 20 al numero 393 8570925, fino a esaurimento disponibilità. Tutti gli spettatori potranno usufruire gratuitamente del parcheggio del Forte di Belvedere.

Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. Ingresso/biglietteria: Costa San Giorgio 2, Firenze.

Cinema in Villa 2025

Dall’8 luglio al 24 agosto – ore 21,15

Ingresso/biglietteria Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 (aperta dalle ore 20,15) - www.villabardini.it

Biglietti

Ingresso posto unico 5 euro

Ingresso per film italiani e europei promozione Cinema Revolution 3,50 euro

Per persone con disabilità prenotazione obbligatoria dalle ore 18 alle ore 20 fino a esaurimento disponibilità

Giovedì in famiglia

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.villabardini.it

Prevendite

www.villabardini.it

Informazioni

Tel. 393 8570925 (orario 18/22 nei giorni di programmazione) - Parcheggio gratuito al Forte Belvedere

Fonte: Ufficio stampa

