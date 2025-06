Vinci partecipa al bando per 24 nuove telecamere di videosorveglianza: "Territorio più sicuro"

Il Comune di Vinci ha aderito al bando ministeriale che prevede il finanziamento per l’installazione di telecamere di sorveglianza lungo tutto il territorio comunale.

Nello specifico, la giunta Vanni ha approvato la delibera 166 del 2025 che ratifica il progetto di fattibilità tecnica e lo candida al finanziamento di 157 mila euro, cofinanziato dal reperimento delle risorse in bilancio da parte del Comune pari a 50 mila euro.

Sul campo, saranno 24 le telecamere per la videosorveglianza installate in dodici varchi del territorio comunale, in entrata e in uscita, per un controllo capillare e diffuso.

Fondamentale l’apporto delle forze dell’ordine locali – sia dei carabinieri della stazione di Vinci e del suo comandante Antonino Giuliano, sia del commissariato di pubblica sicurezza di Empoli e del suo dirigente, dottor Giancarlo Consoli – che hanno coadiuvato il Comune nell’individuazione della migliore strumentazione tecnica da installare, nonché dei dodici punti del territorio del Comune di Vinci considerati più sensibili.

"È un progetto importante, che mira a rendere il nostro territorio più sicuro grazie a un controllo mirato nei punti più sensibili - precisa Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Per la pianificazione degli interventi da effettuare ringrazio la polizia municipale dell’Unione Empolese Valdelsa e le forze dell'ordine, mentre per la rapida progettazione ringrazio il personale dell'ufficio tecnico".

"Durante la campagna elettorale avevamo preso un impegno con i cittadini – ricorda Mila Chini, assessora del Comune di Vinci con delega alla sicurezza –: dare risposta alla loro legittima esigenza di sicurezza, e questo è un passo importante in quella direzione, perché per la prima volta il nostro Comune avrà la possibilità di controllare i movimenti in entrate e in uscita; inoltre, questo strumento di videosorveglianza dà un validissimo supporto anche alle forze dell'ordine nell’attività investigativa e quindi nella repressione dei reati che vengono compiuti sul territorio di Vinci".

L’assessora Chini si accoda al sindaco nel ringraziare la pm e le forze dell’ordine, nonché l’ufficio tecnico, "che in poco tempo hanno lavorato alacremente, ciascuno per le proprie competenze, per permetterci di rispettare i tempi per la partecipazione al bando".

Fonte: Comune di Vinci