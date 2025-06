Muore cavallo all'ippodromo di Follonica, la LAV: "Sistema di sfruttamento"

Durante una gara di trotto all’ippodromo di Follonica è morto improvvisamente il cavallo Fawley Buissonay, un maschio baio di 10 anni recentemente importato dalla Francia, crollato al suolo subito dopo il traguardo davanti al pubblico sconvolto. La Lav ha denunciato l’episodio parlando di “un’altra vita spezzata da un sistema di sfruttamento animale”. L’associazione rifiuta la narrazione dei cavalli come “atleti” volontari e sottolinea che “la loro selezione, addestramento, gestione e impiego in gara rispondono esclusivamente a logiche economiche”. Per la Lav, ogni incidente “è la manifestazione strutturale di un sistema che considera gli animali risorse da sfruttare” e per questo “è l’intero impianto a dover essere messo in discussione, non soltanto i casi estremi di ferimento o morte”.

