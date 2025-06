Abbandono rifiuti, ispettori ambientali a Spicchio: dai documenti si risale ai responsabili

Una segnalazione partita da un cittadino residente in zona e l’immediato intervento degli ispettori ambientali di Alia.

Con loro anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Giulio Vezzosi, assessore all’ambiente, che hanno potuto constatare l’abbandono di diverse varietà di rifiuti in riva all’Arno, in Via Limitese a Spicchio, quasi all’altezza di Via Vallemaggiore.

Fra i rifiuti, inerti, vestiti, alimenti, farmaci, carta, e fra questi anche alcune ricevute bancarie e documenti dai quali ispettori ambientali e polizia municipale possono risalire a chi ha lasciato questo scempio.

“L'abbandono di rifiuti è punito con sanzioni amministrative o penali, a seconda della gravità del fatto e della natura dei rifiuti – ricorda il sindaco –. Le sanzioni penali, introdotte recentemente, prevedono multe da 1.000 a 10.000 euro, con la possibilità di raddoppio della sanzione in caso di rifiuti pericolosi. Le sanzioni amministrative possono variare da 300 a 3.000 euro, ma possono essere più elevate per enti o imprese che abbandonano rifiuti”.

L’intervento degli ispettori ambientali si attiva su apposita segnalazione: da parte della polizia municipale, oppure da parte dei cittadini, che hanno a disposizione anche la sezione dedicata alle segnalazioni all’interno di Aliapp o del sito di Alia Servizi Ambientali.