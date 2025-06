Aggressione subita in cella da Vasile Frumuzache, tre agenti indagati

Tre agenti penitenziari del carcere di Prato sono indagati per rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose in relazione all’aggressione subita in cella da Vasile Frumuzache, il reo confesso dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Nonostante le direttive della procura per garantirne la sicurezza, il 6 giugno un altro detenuto è riuscito a versargli addosso olio bollente con zucchero, provocandogli gravi ustioni.

Gli agenti coinvolti, originari di Caserta, Belvedere Marittimo e Napoli, saranno interrogati dalla procura. Il procuratore Luca Tescaroli ha evidenziato il fallimento del sistema di protezione, sottolineando che “non si è riusciti ad assicurare il richiesto controllo e protezione nei confronti di Frumuzache, poche ore dopo il suo ingresso in carcere”.