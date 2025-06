Barberino Tavarnelle piange la scomparsa di Fabio Chiti, l’anima della Confraternita della Misericordia

Fabio ha garantito una presenza costante, discreta, consapevole, al fianco delle persone più fragili e bisognose di supporto. Sentiremo tutti la sua mancanza perché ha rappresentato un pezzo della nostra storia, una colonna portante del tessuto sociale della nostra comunità”

Barberino Tavarnelle, 28 giugno 2025. Si è spento ieri, all’età di 56 anni, l’uomo che per molti era considerato l’anima della Confraternita della Misericordia di Barberino Tavarnelle. Il male incurabile contro cui Fabio Chiti aveva lottato per mesi ha preso il sopravvento e si è portato via la dolcezza, la generosità, lo spirito altruistico di un cittadino, originario di Tavarnelle Val di Pesa, che ha dedicato la sua vita al prossimo e alla cultura del volontariato. Che riusciva ad entrare naturalmente in relazione con le persone, soprattutto nei momenti più difficili, e faceva sentire chiunque a proprio agio con la forza del sorriso, con la sua capacità di dialogo e ascolto. Fabio Chiti, formatore di soccorritori nell’attività di emergenza sanitaria, fondatore delle pompe funebri della Misericordia, ha lasciato un vuoto immenso nella comunità e nelle tantissime persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo.

“Siamo cresciuti insieme e con lui ho condiviso alcuni dei momenti più complessi e importanti della mia vita, – dichiara il sindaco David Baroncelli - entrato giovanissimo nella dimensione della Misericordia che non ha più lasciato, Fabio ha garantito una presenza costante, discreta, consapevole, al fianco delle persone più fragili e bisognose di supporto. Sentiremo tutti la sua mancanza perché ha rappresentato un pezzo della nostra storia, una colonna portante del tessuto sociale della nostra comunità. Fabio, che ci ha insegnato a vivere i difficili momenti del trapasso con dignità e accettazione, c’è sempre stato e continuerà ad albergare nei nostri cuori”. L’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle esprime le più calorose condoglianze e si unisce al dolore dei familiari e degli amici. I funerali si terranno alle ore 15.30 di questo pomeriggio nella Chiesa del Borghetto di Tavarnelle Val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO