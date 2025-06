Infortunio sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle ore 10, in località Capanne a Montopoli in Val d'Arno. Un 45enne, mentre stava scaricando il camion, ha urtato la testa contro un pancale riportando un trauma cranico. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuto anche il personale della Medicina del Lavoro dell'Asl.

