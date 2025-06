Biblioteca comunale, ecco l’orario estivo: 'Aperti per ferie'

Quando fuori ci sono 38 gradi, la Fucini è l'unico posto dove sudano solo i personaggi dei romanzi." Per un’estate davvero spettacolare, ecco che anche la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli fa la sua parte: “Aperti per ferie”, la casa della cultura non andrà in vacanza.

Ecco le aperture nel mese di luglio e di agosto: dal 1 al 31 luglio, in orario continuato dalle 9 alle 19 da lunedì al venerdì e il sabato mattina, dalle 9 alle 13. Nel mese di agosto, dal 1 al 31, la mattina da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato chiusura.

Insieme alla biblioteca anche i ‘punti prestito’ effettueranno l’orario estivo: punto prestito Casa della Memoria chiuso a partire dal 1 luglio, il punto prestito Bibliocoop, starà chiuso tutto il mese di agosto con riapertura il 1 settembre; il punto prestito CGA Avane chiuso dal 26 luglio al 14 settembre.

Si ricorda anche l’orario estivo di Palazzo Leggenda: dal 1 luglio al 31 luglio da martedì a venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì anche dalle 18 alle 23; dal 1 agosto al 10 agosto da martedì a venerdì dalle 9 alle 13; chiusura dall’11 al 24 agosto. Dal 25 agosto al 31 agosto da martedì a venerdì dalle 9 alle 13.

LA DICHIARAZIONE - Così commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "La biblioteca è un servizio fondamentale e non smette di esserlo durante l'estate, quando oltre alla sua funzione di presidio culturale e sociale per la città, assolve anche a quella di isola climatica e rifugio dal caldo eccessivo, offrendo la compagnia di tante storie e magari qualche incontro inaspettato. Abbiamo lavorato per mantenere l'apertura continua nei giorni feriali, a differenza di quanto accaduto negli anni passati, e la biblioteca sarà aperta il lunedì mattina a partire da luglio".

IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA SETTIMANA - Infine, tornando alle attività, domani sabato 28 giugno, è in programma alle 10, un incontro del gruppo di Lettura in Fucini a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli. Il libro protagonista è “La ragazza di Savannah” di Romana Petri.

Se vuoi entrare a far parte del gruppo è davvero semplice: basta contattare l’associazione scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all’indirizzo: amicibibliofucini@gmail.com

E da non perdere… i libri al buio! Una selezione di letture a sorpresa pronte per voi con una minima offerta, da regalare e regalarsi! (il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’Associazione)

Ma non dimentichiamo il gruppo Sferruzza Sferruzza che vi aspetta al parco tutti i martedì dalle 17 a partire dal 1 luglio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

