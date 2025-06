Bilancio per la Notte Bianca di Pontedera, Confesercenti: "No a strumentalizzazioni"

Solidarietà alle forze dell’ordine per le aggressioni subite e cordoglio alla famiglia del ragazzo venuto a mancare nella notte di sabato scorso, ma nessun alibi per chi strumentalizza queste vicende.

In seguito ai gravi episodi che hanno coinvolto la polizia municipale e i carabinieri durante la recente edizione della Notte Bianca, Confesercenti Pontedera esprime ferma solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti. La sicurezza è un tema serio, da affrontare con decisione e strumenti adeguati – ma non accetteremo che venga usato come pretesto per screditare un evento che ha portato vita, lavoro e partecipazione nel cuore della città.

Valentina Aurilio, presidente di Confesercenti Pontedera, interviene con chiarezza: “Senza alcun indugio possiamo affermare che, dal punto di vista commerciale, la Notte Bianca ha funzionato. I commercianti – in particolare i pubblici esercizi – hanno creduto nell’evento, sono tornati a investire, e hanno avuto un riscontro positivo in termini economici. La città ha risposto: famiglie, giovani, bambini, tutti insieme in una serata di festa per Pontedera. Chi vuole dipingere un quadro diverso, chi descrive la Notte Bianca come ‘fuori controllo’ o ‘mal gestita’, mente – o peggio, strumentalizza.”

Aurilio sottolinea come il format più articolato e distribuito degli eventi abbia dimostrato efficacia, contribuendo a una partecipazione ampia e ordinata.

“Il messaggio che arriva forte e chiaro dai nostri imprenditori è uno: Pontedera è viva. È una città dove si lavora, dove le imprese investono, dove si costruisce. E non sarà certo chi cavalca episodi di violenza per fare polemica a fermare questo slancio.”

La questione sicurezza esiste, ma va affrontata nei luoghi e con i metodi opportuni.

“È troppo comodo scaricare ogni responsabilità sugli eventi cittadini. La sicurezza urbana è una sfida complessa che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, tessuto sociale. Non permetteremo che venga gettato discredito su chi organizza e lavora per creare momenti di socialità e valore economico per la città. Pontedera non si piega a chi vuole spegnerla con il disfattismo.”

Confesercenti Pontedera ribadisce quindi il proprio impegno a collaborare per migliorare ogni aspetto organizzativo, ma con fermezza condanna chi usa la cronaca per demolire il lavoro e lo sforzo di una città che vuole crescere creando eventi che facciano bene al commercio come i prossimi eventi che animeranno le aperture serali del martedì e del giovedì appuntamento fisso che da anni anima la città della Vespa nel dopo cena.

Fonte: Confesercenti Area Valdera-Cuoio e Valdicecina

