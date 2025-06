Carnevale sotto le stelle, il 2 luglio in piazza Matteotti a Santa Croce

Chi lo ha detto che il Carnevale vive solo tra gennaio e febbraio? A Santa Croce il Comitato carnevale e i 4 gruppi hanno deciso di portare in piazza Matteotti anche in estate, una serata dal sapore tutto carnevalesco per i colori e la musica, ma che sarà anche un appuntamento, per tutta la popolazione, con l'importante realtà del Carnevale d'autore di Santa Croce. Il prossimo 2 luglio una serata di cibo, musica e carnevale aperta a tutti gli interessati. Un'iniziativa, patrocinata dal comune di Santa Croce e voluta dal presidente del comitato Maurizio Donati, che rinnova un po' la tradizione, perché durante la serata che prenderà il via alle 20,30 i quattro gruppi La Nuova Luna, la Lupa, gli Spensierati e Il Nuovo Astro annunceranno i temi delle prossime sfilate dell'inverno 2026.