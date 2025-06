Censimento delle panchine comunali di Empoli. In chiusura i lavori su via Redi a Ponzano

Lavori in corso dal centro alle frazioni per il settore Manutenzioni del Comune di Empoli. L'assessore delegato, Simone Falorni, si è recato in un sopralluogo in alcune aree su cui erano in corso lavori puntuali e importanti.

Uno su tutti, via Redi a Ponzano. I lavori sono in dirittura d'arrivo con la nuova area verde e l'asfaltatura della strada. Il sopralluogo si è tenuto con l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci, dopo la rimozione degli alberi che avevano causato gravi dissesti alla sede stradale. Mancano all'appello solo dei cartelli stradali e 4 panchine nell'area centrale.

Conclusi i lavori di sostituzione delle canalette rumorose nel sottopasso ferroviario di via dei Cappuccini. Molte segnalazioni riguardavano il rumore causato da queste canalette al passaggio dei veicoli. Dopo un intervento che ha necessitato di alcuni giorni di senso unico alternato (e per questo fatto nel periodo dopo la chiusura delle scuole) nei prossimi giorni si terranno gli interventi finali per le canalette delle rampe. Potranno essere necessari altre modifiche temporanee alla viabilità.

Capitolo segnaletica stradale: molte aree sono già state toccate, da piazza Gramsci a via Masini per parlare del solo centro città. La pulizia delle caditoie e dei tombini delle acque piovane è in corso di lavorazione nel centro, passerà anche da via Cherubini e a Ponzano.

Menzione a parte le panchine: è in corso un censimento delle panchine dislocate su tutto il territorio comunale. Negli ultimi due mesi è stato eseguito il rifacimento, la manutenzione o laddove necessario la sostituzione in vari punti della città: Marcignana, via Volturno a Serravalle, piazza Guido Guerra, Brusciana, via Baccio da Montelupo, davanti al PalAramini. Le ultime sistemazioni e sostituzioni sono state in via del Pentathlon e via Ghiberti.

Al nido Stacciaburatta di Ponzano, per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, sono state installate delle inferriate a protezione delle finestre sul retro nelle stanze di servizio.

Installati anche dei parapedonali sul marciapiedi di via Tino da Camaino contro la sosta selvaggia (zona ospedale 'San Giuseppe'). Infine, è stata eseguita la potatura delle siepi lungo viale Petrarca e all'intersezione di via Luigi Russo (zona Poste).

LA DICHIARAZIONE - Così commenta l'assessore alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici, Simone Falorni: "Gli uffici stanno lavorando con impegno in questi giorni per mettere a frutto gli interventi programmati durante il Piano Frazioni e Quartieri e quelli del programma di mandato. Dopo la variazione di bilancio di alcune settimane fa, sono a disposizione nuovi fondi da cui poter attingere per manutenzioni strade, marciapiedi e verde".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

