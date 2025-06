Sabina Guzzanti a Buti per Donne di Toscana in tour

E’ in arrivo il secondo evento di Donne di Toscana in Tour, il ciclo di incontri organizzato dall’associazione Donne di Toscana che, nel corso dell’estate 2025, toccherà vari Comuni della provincia di Pisa.

L’appuntamento è per martedì 1 Luglio a Buti, in piazza Garibaldi, alle 21.30, con Sabina Guzzanti, attrice, autrice e regista di satira televisiva e radiofonica, in dialogo con Florencia Di Stefano Abichain, @florenciafacose, content creator, autrice, traduttrice, host di eventi, conduttrice radiofonica e televisiva e podcaster. Due donne con esperienze e percorsi professionali diversi ma entrambe impegnate sui temi che sono alla base dell’attività dell’associazione Donne di Toscana, come la parità di genere, l’inclusione sociale, la sostenibilità, la ricerca della verità dei fatti. La serata è a ingresso gratuito ed è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Donne di Toscana in Tour proseguirà sabato 5 Luglio a Calcinaia, alle 21.30, in piazza Indipendenza, con un dialogo fra la scrittrice Rosella Postorino e Claudia De Lillo, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Seguiranno altri incontri con ospiti come Alba Parietti, Lella Costa, Igiaba Scego, Concita de Gregorio, Nada, Chiara Francini, Nicoletta Verna, Nadia Terranova, Francesca Fialdini.

L’associazione Donne di Toscana è stata fondata da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera. In questa fase iniziale riunisce un gruppo eterogeneo di amiche, professioniste, attiviste ma, ovviamente, è aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire, attraverso eventi culturali, laboratori, corsi di formazione, a un’evoluzione positiva della società. Per iscriversi e restare aggiornati sulle attività, avanzare proposte e collaborare alle iniziative basta compilare il form presente sul sito www.donneditoscana.it

