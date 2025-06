Eroina nel pacchetto di sigarette: arrestato pusher a Firenze

Nascondeva dosi di eroina pronte per lo spaccio all’interno di un pacchetto di sigarette. È finito in manette un cittadino nigeriano di 28 anni, arrestato ieri mattina dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato durante un controllo nei pressi di piazza Enrico Mattei.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga, è stato fermato nel corso di un’operazione mirata disposta dal Questore di Firenze per contrastare lo spaccio in strada. A insospettire i poliziotti, l’atteggiamento guardingo del 28enne, che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione.

Dentro un pacchetto di sigarette gli agenti hanno trovato sette involucri di eroina, per un peso complessivo di 5,65 grammi. Nella sua borsa, inoltre, è stato rinvenuto un vero e proprio kit da spaccio: coltello, forbici, bilancino digitale, rotoli di cellophane e due telefoni cellulari, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la distribuzione della droga.

In tasca anche 255 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti il possibile provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il pusher è stato trasferito nelle celle di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina.

Notizie correlate