Ingresso illecito di cellulari e droga nel carcere di Prato, indagati agenti e detenuti

Nel carcere di Prato è stata condotta una vasta operazione contro l’ingresso illecito di cellulari e droga nei reparti di Alta e Media Sicurezza, dove sono detenuti anche mafiosi con ruoli apicali. L’inchiesta, coordinata dalla Procura, ha portato alla perquisizione di 127 detenuti, di cui 27 sono indagati, e ha coinvolto anche il personale: quattro agenti penitenziari sono accusati di corruzione e altri quattro risultano coinvolti per contatti sospetti con gli addetti alle pulizie. Le indagini hanno rivelato privilegi anomali concessi ad alcuni detenuti mafiosi, come la libertà di movimento all’interno del reparto. Nell’operazione sono stati impiegati 60 poliziotti in assetto antisommossa.

