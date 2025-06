Intercultura: a Montopoli le testimonianze delle 4 studentesse che hanno partecipato al progetto

Aprire le proprie porte di casa a uno studente internazionale? È più facile di quello che si pensi: una serata aperta al pubblico per scoprire i programmi di ospitalità di Intercultura.

Mercoledì 2 luglio la sala consiliare del Comune di Montopoli ospiterà un incontro per ascoltare le testimonianze delle studentesse che hanno partecipato al programma Intercultura e hanno vissuto un anno a Montopoli. Nina Beylier, 17 anni, da Loire Atlantique, in Francia, è stata ospitata dalla Famiglia di Serena Nazzi e Samuele Fiorentini, con i loro figli Margherita e Jacopo. Ha frequentato il Liceo Linguistico Virgilio a Empoli, Mayra Gazeryan, 18 anni, da Istambul, è stata ospitata da Alessio e Erica Maioli, con la figlia Iris, Mayra ha frequentato il Liceo Artistico Virgilio a Empoli. La famiglia Maioli ha ospitato Mayra mentre la figlia Ester ha frequentato l'anno all'estero in Slovacchia.

E' presente anche Arnarissoq Bech Vetterlain, 18 anni, che dalla Groenlandia è tornata per le vacanze estive, dalla famiglia di Barbara Bianchi e Fabio Bachini che con Nonna Marianna Nazzi, l'hanno ospitata nel 2022/23, durante la sua esperienza di anno all'estero, sempre con AFS - Intercultura.

«Siamo felici di organizzare questo evento – ha detto la sindaca Linda Vanni – sarà il momento per ascoltare la testimonianza di queste ragazze, capire come è stata la loro vita a Montopoli, come si sono trovate e cosa si portano a casa da questa esperienza. Sarà inoltre l'occasione per presentare i programmi di Intercultura, parlare di come poter ospitare un ragazzo o una ragazza e come fare per partire».

«E' un vero piacere che Montopoli si apra al mondo – commenta Barbara Bianchi – dopo l'esperienza all'estero, grazie ad una borsa di studio di Intercultura, di mia figlia Sofia in Portogallo nel 2011/12, e Mattia negli Usa nel 2015/16 e tanti anni di volontariato, finalmente anche sul nostro territorio c'è interesse e apertura per questa esperienza che è sicuramente di grande crescita e formazione, nonché apprendimento delle lingue, per un giovane studente che si trovi a viverla».

Interverranno la sindaca di Montopoli Linda Vanni e Barbara Bianchi per Intercultura Pisa.

Intercultura ODV è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. L'Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale inviando ogni anno oltre 1.800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all'estero e accogliendo nel nostro Paese centinaia di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.

Per info: interculturapisaospitalita@gmail.com

Appuntamento mercoledì 2 luglio ore 18, Sala Consiliare, Montopoli. Incontro aperto a tutti e tutte.

Fonte: Ufficio Stampa