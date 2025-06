La Lega: "L'Amministrazione si esprima su tenenza dei Carabinieri e organico polizia locale"

"Anche se in questo momento purtroppo non siamo presenti in Consiglio comunale a Fucecchio, come forza politica presente da numerosi anni sul territorio, negli Enti Locali, nel Consiglio Regionale della Toscana e nei due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, constatiamo che per il pomeriggio del prossimo 30 giugno ci sarà un importante Consiglio comunale con 20 punti all'Ordine del Giorno tra cui le comunicazioni del Sindaco e una discussione sulla vicinanza alle Forze dell'Ordine, Forze Armate e Polizia Municipale", così Marco Cordone (Segretario locale del Carroccio a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze) che continua: "Essendo mesi che in ogni caso, chiediamo pubblicamente in maniera costruttiva all'Amministrazione di conoscere che fine abbia fatto il progetto della Tenenza dei Carabinieri e rivolgiamo anche domande sull'Organico della Polizia Municipale, l'occasione di questo Consiglio potrebbe essere propizia per dare delle risposte a questi interrogativi e di sicuro rispondendo, anche se con un certo ritardo, l'Amministrazione (Sindaco e Giunta), non ci farebbe brutta figura. Auspichiamo che il Sindaco Emma Donnini, dia comunicazioni sullo stato dell'arte della Tenenza dei Carabinieri e dell'Organico della Polizia locale".

