Raid in lavanderia a Fucecchio, ladri distruggono il cambiamonete. I titolari: "Senza non possiamo lavorare"

Tre tentativi in tre ore, un solo bottino ma danni per migliaia di euro. È la dinamica del raid andato in scena martedì scorso alla lavanderia self-service "Kilimili" di via Cesare Battisti, nel cuore del centro cittadino.

Tutto inizia poco prima di mezzogiorno: il ladro è entrato nella lavanderia e ha puntato una delle lavatrici, ma l’arrivo inaspettato di un cliente lo costringe a fuggire. Il marito della titolare, giunto sul posto dopo l’allarme, rileva i primi segni di effrazione. Nessun furto, ma già i danni riportati erano consistenti.

Non è finita. Verso le 14.15 il malvivente, forse accompagnato da un complice, torna e prende di mira il cambiamonete. Anche stavolta l’assalto fallisce, ma le macchine subiscono nuove manomissioni. La terza incursione, intorno alle 15, è quella decisiva: i malviventi riescono a spaccare il cambiamonete, portando via circa 400 euro in contanti. Il danno più grave, però, è la distruzione della macchina stessa, dal valore stimato di circa 6.000 euro.

"Senza il cambiamonete non possiamo lavorare - spiega la titolare Barbara Benvenuti - perché in pochi girano con tanti spiccioli nel portafoglio. Dovremo attendere più di 20 giorni prima di avere a disposizione un nuovo dispositivo per cambiare le monete".

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ai quali Barbara ha sporto denuncia. Le telecamere di videosorveglianza interne hanno immortalato i momenti dell'assalto: nel video si distinguono chiaramente due soggetti, uno dei quali armato dell’attrezzo usato per forzare il macchinario.

Il colpo arriva a pochi giorni da un altro episodio simile, avvenuto alla lavanderia self-service "Il Lavatoio" di via Bonaparte, dove un individuo, dopo le 20, aveva preso a calci lavatrici e asciugatrici per poi sfondare una parete in cartongesso nel tentativo di raggiungere il retro. Anche in quel caso, furto fallito ma danni considerevoli. Le immagini, ancora una volta, sono finite nelle mani delle forze dell’ordine.

In città cresce la preoccupazione per questa escalation di microcriminalità ai danni di esercizi apparentemente facili da colpire, ma che rischiano di pagare un prezzo altissimo in termini economici e operativi.

