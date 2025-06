Maxi incendio a Rosignano: in fiamme la discarica di Scapigliato

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’impianto di trattamento rifiuti di Scapigliato, nel comune di Rosignano Marittimo. Le fiamme si sono propagate intorno alle 16, generando una densa colonna di fumo visibile a grande distanza, anche dai comuni limitrofi.

A complicare le operazioni di spegnimento è stato il forte vento di Ponente che ha soffiato lungo la costa, spingendo il fumo verso l’entroterra e rendendo più rapida la diffusione delle fiamme.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cecina, Livorno e Lucca, oltre all’elicottero Drago del reparto volo, impegnato nelle operazioni dall’alto. Il Comune di Rosignano ha fatto sapere che “la situazione è al momento sotto controllo, ma i Vigili del Fuoco stanno ancora operando per domare completamente l’incendio”.

In via precauzionale, il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per tutti i cittadini residenti entro un raggio di 5 chilometri dall’impianto: è stato chiesto di tenere chiuse le finestre e non soggiornare all’aperto fino a nuovo avviso.

A dare comunicazione ufficiale dell’evento è stato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social: “Il rogo è visibile anche dai comuni vicini - ha postato -. Sul posto stanno operando squadre del sistema regionale e tecnici di Arpat per il monitoraggio ambientale. L’incendio è in contenimento”.

Restano da chiarire le cause del rogo, che ha sollevato preoccupazioni per l’impatto ambientale e sanitario, vista la natura dell’impianto coinvolto. Le autorità seguiranno da vicino l’evolversi della situazione nelle prossime ore.