Mobula trovata morta tra gli scogli a Marina di Pisa

Insolito intervento di soccorso acquatico nella giornata di oggi lungo il litorale pisano. Una Mobula, esemplare appartenente alla famiglia delle Myliobatidae e simile alla manta, è stata trovata questa mattina morta e incagliata tra gli scogli a Marina di Pisa, sulla spiaggia di ghiaia in prossimità di via Robertino Francaldi.

A segnalare la presenza dell’animale alla deriva è stata la Capitaneria di Porto di Livorno, che ha richiesto l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco in servizio per la vigilanza estiva, specializzata in operazioni di salvataggio marittimo.

I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto a disincagliare la carcassa dell’animale e a trasportarla a riva. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità, ma l’episodio ha suscitato curiosità tra i bagnanti presenti in zona.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte del grande pesce cartilagineo, ma verranno probabilmente eseguiti accertamenti da parte degli enti competenti.

L’animale, noto per la sua maestosità e l’indole pacifica, si avventura raramente in acque così costiere, rendendo l’avvistamento ancora più raro e significativo.

Notizie correlate