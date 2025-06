Mussetti (FdI) contro il Pd Vinci: "Vota contro le donne, bocciata la mozione sulla parità di genere nei Consorzi di Bonifica"

“Lo ammetto con onestà: nella mozione presentata in Consiglio Comunale ho commesso un errore materiale, indicando il Consorzio di Bonifica Toscana Medio Valdarno anziché quello del Basso Valdarno. Ma quell’imprecisione formale, facilmente correggibile con un emendamento, non toglie nulla alla sostanza del problema: nei vertici di entrambi i Consorzi manca completamente la rappresentanza femminile, uomini e solo uomini alla Presidenza e Ufficio Presidenza del Consorzio Basso (e Medio) Valdarno come da nominativi comunicati durante la seduta consiliare.

Così Manuela Mussetti, consigliera Comunale e coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, membro della Consulta per le Donne.

“Invece di cogliere l’occasione per schierarsi finalmente e concretamente nei fatti, dalla parte delle donne, il Partito Democratico ha preferito rifugiarsi nei cavilli procedurali e ha chiesto, per bocca del Sindaco il ritiro dell’intero atto.”

La consigliera Mussetti non usa mezzi termini nel definire supponente l’atteggiamento della capogruppo PD Cristina Bortolai che si è addirittura scagliata contro un emendamento correttivo che non solo sistemava la svista, ma rafforzava il principio della parità di genere. E la cosa più grottesca è che quell’emendamento è stato presentato da un consigliere di sinistra, Giuseppe Pandolfi, che Mussetti ringrazia per la serietà dimostrata.”

“Chi predica parità e si riempie la bocca di iniziative simboliche come la panchina rossa, poi alla prova dei fatti vota contro le donne che dovrebbe difendere.”

"La cattiva sorpresa - sottolinea Mussetti - è stato il comportamento delle consigliere donne del Partito Democratico, perché da donna a donna, mi chiedo come abbiano potuto avallare un voto che, per meri cavilli, ha respinto un atto che avrebbe rafforzato la presenza femminile nei ruoli decisionali. Dov’erano i loro princìpi sulla parità? Possibile che un errore materiale valga più del diritto delle donne di sedere ai vertici di enti pubblici e in questo caso specifico nella presidenza del Consorzio di Bonifica?”

“La verità – prosegue Mussetti – è che quando gli errori li fa il PD, si invocano buon senso e collaborazione. Quando a sbagliare, in buona fede, è l’opposizione, si chiude la porta al dialogo e si affossano mozioni giuste, solo per calcolo politico. Sono rimasta delusa dalla mancanza di collaborazione su un tema da me così sentito e che pensavo sinceramente avesse la priorità su un errore materiale che non ne andava assolutamente a modificare la sostanza."

Non manca un riferimento all’atteggiamento teatrale dell’assessore Marzocchini. “Per non aver ritirato la mozione, come lui pretendeva, si è alzato teatralmente e ha abbandonato l’aula durante l’intervento del nostro capogruppo Andrea Parri, salvo poi accusare noi di mancanza di rispetto verso il Consiglio. Chi non rispetta le istituzioni è chi fugge dal confronto e si sottrae al dibattito democratico.”

“Il PD di Vinci – conclude Mussetti – ha perso l’occasione per dimostrare che, dietro le panchine rosse e i proclami, c'è coerenza. Hanno votato contro le donne che a parole dicono di voler difendere. Un vero peccato, era un inizio reale al quale potevamo dare il via insieme.

Io non mi arrendo e continuerò a portare avanti le battaglie vere, concrete, per garantire alle donne la rappresentanza che meritano, nei fatti e non solo nei manifesti.”

Fonte: Ufficio Stampa