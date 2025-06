Referendum Multiutility, BE-Siamo Empoli e M5S fanno appello alle altre forze politiche: "Accorpiamoli"

Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, dopo aver depositato una mozione in tal senso in consiglio comunale per accorpare il referendum sulla Multiutility con le Regionali, fa appello a tutte le forze politiche e sociali, sia che siedano nel consiglio comunale sia che operino fuori, "a condividere questa battaglia per la partecipazione e per la democrazia".

"Accorpiamoli! È una campagna di democrazia. I gruppi consiliari Buongiorno Empoli, SiAmo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centro Destra per Empoli hanno depositato una mozione per chiedere all’amministrazione comunale di modificare il regolamento sul referendum, in modo da poter accorpare il futuro referendum cittadino sulla Multiutility alle elezioni regionali dell’autunno 2025. Siamo infatti certi che non esistono impedimenti legislativi nell'accorpamento e che quindi serva soltanto la volontà di farlo.

La campagna "Accorpiamoli" non è solo in consiglio comunale, anzi: è portata avanti dai comitati cittadini e ha già ottenuto un primo sostegno da Europa Verde. Siamo convinti che questa sia una battaglia trasversale, come dimostrano le prime firme dei gruppi consiliari che hanno depositato la mozione.

Per questo, invitiamo gli altri gruppi consiliari a scriverci per sostenere fin da subito questa iniziativa, e le forze politiche, sociali e associative a dimostrare pubblicamente il loro supporto.

La stagione politica che viviamo da troppo tempo sembra segnare una distanza tra politica e cittadinanza. Sostenere l’accorpamento dimostrerebbe che l’amministrazione non ha paura della partecipazione, che vuole favorire l’espressione dei cittadini attraverso il voto, e che è pronta ad ascoltare e a valorizzare uno dei pochi strumenti di partecipazione diretta ancora disponibile.

Insieme possiamo rafforzare la democrazia e restituire voce alla cittadinanza!"

Gruppo consiliare "Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli" e "Movimento 5 Stelle"