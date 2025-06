Sicurezza, il SIUL-Pisa su rinforzi organico polizia: "Servono scelte concrete, non propaganda"

Il SIULP-PISA ringrazia coloro i quali, seppur con posizioni politiche e partitiche diverse, contribuiscono ad innalzare la sicurezza di Pisa e dei suoi cittadini, affermando però che essa non si raggiunge con la propaganda politica, spesso evidenziata attraverso gli organi di stampa locale, ma attraverso un’analisi attenta a medio e lungo periodo dei fenomeni che interessano la città.

Il SIULP-PISA sebbene si sia speso in tantissime circostanze a chiedere il rinforzo di organico dei due Commissariati distaccati, -Volterra e Pontedera -per anni dimenticati da aumento di organico- ritiene però che la mandata di nuove assegnazioni di personale voluta dal Dipartimento della P.S. attesti che tali scelte siano poco lungimiranti in relazione alle esigenze vere e concrete dell’intero territorio.

2 operatori alla Polaria, 6 al Commissariato di Pontedera, 10 nuovi agenti al Commissariato di Volterra (che all’inizio potranno essere impiegati solo parzialmente e ai quali siamo sicuri verrà garantita adeguata sistemazione alloggiativa) e soprattutto ZERO agenti alla Questura (che dovrà per di più fare i conti con i tanti pensionamenti alle porte), dimostrano come tali scelte siamo state fatte senza il coinvolgimento di chi ha la responsabilità politica e tecnica in materia di sicurezza dell’intera Provincia.

Scelte non condivise come lo era stato per le assegnazioni di personale agli Uffici Immigrazione e come del resto sta avvenendo per la Polizia Postale che negli ultimi due anni, ad esempio, ha visto un organico ridotto da 14 operatori a solo 6 unità con tutto ciò che comporta per quelle attività delicate di cui si occupa la specialità. E del resto anche la Sezione Polizia Stradale non vive momenti migliori dato l’organico all’osso e i servizi su strada, scorte tifosi e pattugliamenti sulla Fi.Pi.Li in continuo aumento.

Per il SIULP-PISA sarebbe meglio mettere da parte la propaganda politica e le corse in avanti di chi, a vario titolo, cerca di intestarsi quelle scelte e spendersi di contro per soluzioni concrete volte a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini e che consentirebbero di contrastare in modo sinergico unitamente alle altre forze di polizia il degrado urbano di alcune zone della città, la perpetrazione di alcuni reati con alto impatto sulla sensibilità dei cittadini e le criticità connesse all’Ordine e alla Sicurezza Pubblica.

Per il SIUL-PISA sono tutti aspetti che non richiedono lo strumento della propaganda o dei meriti sbandierati meriti, bensì un’analisi fatta con cognizione di causa anche in virtù di quello che attende la città di Pisa.

Al SIULP-PISA non è sfuggito -chissà ad altri- che con la squadra del Pisa Calcio in Serie A le problematiche (oltre a quelle ordinarie) connesse all’Ordine Pubblico aumenteranno; che le criticità dello stadio e della sua ubicazione richiederanno ulteriori impegni per garantire la sicurezza dei cittadini e anche quella del personale in divisa che quella sicurezza quotidianamente, al di là dei proclami, cerca di attuarla; che le necessità legate alla movida e magari alle insorgenti e ventilate spinosità sul piano sociale richiederanno maggiori interventi e quindi più personale; che il controllo del territorio quotidianamente reclama partecipazione sempre più consistente di personale.

Il SIULP-PISA ritiene altresì che le 6 unità previste come “assegnazioni estive” per il litorale – ridottesi nel frattempo già a sole 3 unità- e sbandierate con la solita roboante propaganda politica- dureranno per il mese di luglio-agosto mentre quel pezzo importante di territorio avrebbe bisogno di attenzioni anche per tutti gli altri mesi dell’anno affinché non si trasformi in una sorta di zona franca.

Fuori dalla propaganda, il SIULP-PISA auspica che gli sforzi fatti per la zona stazione non debbano essere vanificati; che il lavoro fatto dal personale non venga dequalificato a causa del depotenziamento di organico e/o per il moltiplicarsi di impiego in diversi servizi; che gli sforzi fatti dal personale per le continue espulsioni spesso non trovano riscontri concreti ai sacrifici fatti, assistendo finanche ad un taglio tout-court dello straordinario, e tanto altro ancora.

In ultimo, ma non meno importante, il SIULP-PISA rivolgendosi a chi ha la memoria corta e soprattutto a coloro i quali a più riprese si sono dichiarati, almeno a parole, favorevoli all’innalzamento di fascia della Questura -sottolinea che NULLA È STATO FATTO.

Il SIULP-PISA è sicuro che, in virtù del senso di responsabilità che anima coloro i quali hanno funzioni ed incarichi politici a vari livelli, mettano fine, da subito, alla propaganda politica e partitica e si attivino affinché Pisa e i suoi cittadini abbiano l’attenzione che meritano per una sicurezza vera che tuteli tutti anche i tutori delle forze dell’ordine che ogni giorno si spendono affinché la sicurezza venga assicurata a tutti.

Lara BIAGINI

Segretario Generale Provinciale SIULP-PISA

